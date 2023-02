Psg-Lille, gol di Messi su punizione al 94′: delirio al Parco dei Principi, finisce 4-3 (VIDEO)

di Antonio Sepe 82

Il video del gol di Leo Messi su calcio di punizione al 94′. L’argentino decide un match folle tra Psg e Lille con una meraviglia delle sue. Atterrato al limite dell’area, s’incarica della battuta della punizione e sorprende tutti, decidendo di non far passare la palla sopra la barriera, bensì a lato. Fatale il passetto verso il centro fatto dal portiere, che si vede beffato sul suo palo. In delirio il Parco dei Principi, che festeggia un’isperata vittoria per 4-3 e si gode un alieno con la maglia numero 30. In campo dopo il gol di Messi anche Galtier e Campos, che tirano un sospiro di sollievo pur consapevoli delle evidenti difficoltà della squadra. In alto il video del calcio di punizione di Messi.