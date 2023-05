Perugia-Benevento, gol assurdo di Kouan al 94′: regalo della difesa ospite (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video del gol di Kouan al 94′ del match tra Perugia e Benevento. Ha del clamoroso la rete del 3-2 che ha ridato speranza agli umbri, passati nuovamente in vantaggio dopo il pari ospite al 92′. Ingenuità colossale della difesa del Benevento, vittima di un malinteso sul rinvio del portiere e punita da Kouan, che ne ha approfittato e ha segnato a porta vuota. Fortunatamente per il Brescia, squadra che rischiava di essere penalizzata fortemente da questa rete, non è cambiato nulla nella zona retrocessione ed a finire in Serie C è stato comunque il Perugia.