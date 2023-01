Napoli-Roma, gol pazzesco di Osimhen: stop e tiro al volo da sogno, 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 30

Il Napoli è in vantaggio. Nel posticipo contro la Roma, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Luciano Spalletti siglano la rete dell’1-0 grazie ad un’azione straordinaria che nasce sulla sinistra con Kvaratskhelia che mette al centro un pallone invitante per Osimhen: il centravanti nigeriano la stoppa con il petto, poi con la coscia e lascia partire un destro semplicemente straordinario. Ecco il video del gol.