Napoli, presentate le maglie col tricolore per la Serie A 2023/24 (VIDEO)

Il Napoli svela le maglie per casa e trasferta della prossima stagione. Sarà un campionato particolare per i partenopei, ai nastri di partenza con il tricolore sul petto. I kit, in collaborazione con EA7, rappresentano “l’inizio di una nuova era e i pilastri sui quali si basa sono da un lato il forte legame con la propria Città e dall’altra la presenza dei tifosi del Napoli diffusa in tutto il mondo e meravigliosamente rappresentata dalle feste spontanee che hanno colorato di azzurro le strade delle principali città internazionali in occasione della vittoria del terzo scudetto“.

“La Maglia Home – si legge sul sito ufficiale – presenta uno styling con manica raglan su tessuto tecnico stretch, piping in contrasto bianco, collo a V ad incrocio con stampa tricolore come sulla linea fondo della manica. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato”.

“La Maglia Away presenta una stampa in digitale e stilizzata del Vesuvio di Napoli, simbolo dell’identità della città. Nuovo styling di manica raglan su tessuto tecnico stretch con piping in contrasto blu, collo a V ad incrocio e linea fondo della manica in blu. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato”.

⌛️It's time to reveal our new identity: A new 3ra. From Napoli to the World.

Welcome our new Jersey's Partners:

🛳 @MSC_Crociere is our new Global Main Partner

📦 @eBay_Italia is our new Global Marketplace Partner

Click here: https://t.co/86l2ClU29P

💙 #FromNapolitotheWorld pic.twitter.com/NQPQ0zpkBA

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2023