Napoli-Milan, gestaccio di Politano: reagisce così agli insulti dei tifosi rossoneri (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 1

Napoli-Milan non è ancora finita. Nel corso del match del Maradona, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Matteo Politano si è reso protagonista di un gestaccio all’indirizzo dei tifosi del Milan che lo avevano precedentemente insultato. Le immagini sono eloquenti: l’ex esterno di Inter e Sassuolo si porta le mani nelle parti basse e si rende protagonista del gestaccio. In alto il video.