Monza-Lazio, che magia di Mlinkovic-Savic: punizione fantastica (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 1

Una vera e propria magia. Nel secondo tempo di Monza-Lazio, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Sergej Milinkovic-Savic delizia tutti con un calcio di punizione semplicemente sublime: destro a giro sopra la barriera e gol spettacolare. Di Gregorio non può nulla se non raccogliere la palla in fondo al sacco. Ecco il video.