Lazio-Cluj, rivedi la conferenza stampa di Sarri (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 13

Il video della conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia del match della Lazio contro il Cluj, valido per l’andata del turno di playoff di Conference League. Non è un periodo semplice per i biancocelesti, che in campionato hanno stentato nelle ultime settimane. Il ritorno del calcio europeo internazionale, davanti al pubblico dell’Olimpico, potrebbe dare ad Immobile e compagni la carica giusta per tornare a far bene.