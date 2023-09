Lazio-Atletico Madrid, gol Provedel: telecronisti francesi perdono la testa e cominciano ad urlare (VIDEO)

di Redazione 9

Un gol che ha fatto il giro del mondo. Ivan Provedel è diventato l’eroe della serata con la rete siglata al 94′ di Lazio-Atletico Madrid che ha regalato il pareggio ai biancocelesti. Un gol storico. Ecco la telecronaca francese di Canal Plus con entrambi i telecronisti che perdono la testa e cominciano ad urlare a più non posso per un evento davvero storico e praticamente unico nel suo genere.