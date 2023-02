Juventus-Lazio, Di Maria perde palla al 93′: Allegri impazzisce e abbandona il campo (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 0

Un finale di Juventus-Lazio tutt’altro che tranquillo che Massimiliano Allegri. Siamo al 93′ dell’ultimo quarto di finale con i bianconeri in vantaggio per 1-0: Di Maria parte in ripartenza, ma perde palla banalmente non concretizzando il contropiede e soprattutto non gestendo bene il possesso palla. L’allenatore livornese perde completamente la testa, comincia ad inveire pesantemente e addirittura lascia il campo in anticipo. “Sì, mi sono arrabbiato con Di Maria e sono uscito dal campo – ha ammesso il tecnico livornese in conferenza stampa – a un minuto dalla fine la palla va gestita, va tenuta, perché ancora tutto può cambiare”. In alto il video.