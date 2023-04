Juventus-Inter, Dzeko indica lo stemma e carica la curva nerazzurra a fine partita (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 34

Nel finale e nel post-partita di Juventus-Inter è successo di tutto, ma tra le varie polemiche c’è stato un gesto di Edin Dzeko che ha esaltato non poco i tifosi nerazzurri. Il bosniaco, mentre a centrocampo andava in scena la rissa, è andato verso il settore ospite fomentando i suoi tifosi mentre indicava lo stemma del club sul suo petto. L’ex centravanti della Roma si è poi tolto la giacca per regalare la sua maglietta ai tifosi.