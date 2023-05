Juventus, Del Piero indossa la nuova maglia: social in delirio (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 2

La Juventus ha svelato su twitter la prima maglia che verrà indossata dai ragazzi di Allegri nella stagione 2023/2024. Solito bianco e nero accompagnato da un elemento di novità ovvero il giallo, che è stato usato per colorare lo stemma, le strisce e il logo Adidas e per il contorno della scritta Jeep nel petto. I tifosi bianconeri sono impazziti sui social dopo che Alex Del Piero, ex capitano della Juventus dal 2001 al 2012, ha postato un video in cui indossava la maglietta della prossima stagione con tanto di nome e numero 10 sulla schiena.