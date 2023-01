Inter-Parma, il gol di Lautaro Martinez salva i nerazzurri a 2′ dalla fine (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 43

Lautaro Martinez salva, almeno per il momento, l’Inter da una clamorosa eliminazione dalla Coppia Italia. In svantaggio al minuto 87° davanti al pubblico di San Siro, i nerazzurri trovano a 2′ dalla fine il pareggio grazie ad un sinistro diventato imparabile a causa di una deviazione da parte dell’attaccante argentino. Ora la squadra di Inzaghi, per lunghi tratti della gara tutt’altro che entusiasmante, andrà all’attacco alla ricerca del gol della qualificazione.