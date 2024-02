Inter-Juventus 1-0, i nerazzurri vincono il Derby d’Italia: la reazione di Tramontana (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 2

L’Inter batte la Juventus a San Siro, si aggiudica il Derby d’Italia e vola a +4 in campionato sui bianconeri con una gara in meno. Un autogol di Federico Gatti nel primo tempo bastano alla squadra di Simone Inzaghi per conquistare tre punti fondamentali in chiave Scudetto. Esultano i tifosi nerazzurri e tra questi anche Filippo Tramontana, voce delle partite dell’Inter nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold. Ecco la sua reazione.