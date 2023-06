Il video con gli highlights della sfida tra Alexander Zverev e Tomas Martin Etcheverry, quarto di finale del Roland Garros 2023. Vince in quattro set, con il punteggio finale di 6-4 3-6 6-3 6-4, il tennista tedesco ex numero due al mondo, che in semifinale sfiderà il vincente dell’incontro in programma tra Casper Ruud e il danese Hogler Rune.