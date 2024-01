Highlights Zheng-Yastremska 6-4 6-4, semifinale Australian Open 2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Zheng-Yastremska, match valevole come prima semifinale femminile degli Australian Open 2024. La cinese si impone con il punteggio di 6-4 6-4 e approda per la prima volta in finale in un torneo dello Slam. La 21enne a 10 anni di distanza da Li Na è la seconda cinese a raggiungee l’atto conclusivo di un torneo major e sabato sfiderà la campionessa in carica Aryna Sabalenka.