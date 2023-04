Highlights Verona-Olimpia Milano 61-83, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 36

Gli highlights di Verona-Olimpia Milano, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023, in cui la formazione ospite campione in carica ha spazzato via i padroni di casa neo-promossi mediante il netto punteggio di 61-83. Un successo che permette ai ragazzi di Ettore Messina di agganciare la Virtus Bologna in testa alla classifica. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita.