Highlights Tour de France 2023, diciottesima tappa: Asgreen la spunta in volata su Eenkhoorn (VIDEO)

Kasper Asgreen vince la diciottesima tappa del Tour de France. Nella volata a Bourg-en-Bresse è il danese a spuntarla su Eenkhoorn e Abrahamsen dopo una fuga partita a inizio gara e portata a termine senza far rientrare gli sprinter, beffati per una manicata di metri sul traguardo. Il quarto e il quinto posto sono infatti di Philipsen e Pedersen, che non sono riusciti a ricucire il margine dei battistrada in tempo per attaccare. Qui di seguito gli highlights della tappa.

🤩 Une étape promise aux sprinteurs ? Sur le papier peut-être, mais l'échappée en a décidé autrement ! Grâce à une entente parfaite, les 4 échappés ont résisté et @k_asgreen a remporté sa première victoire sur le Tour ! 🎬 Voici le résumé 🇫🇷 de l'étape 18 du #TDF2023. pic.twitter.com/NEf0fChEs3 — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2023