Highlights Sinner-Sonego 6-4 6-2, quarti di finale Atp Montpellier 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 9

Il video con gli highlights della sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, valevole per i quarti di finale dell’Atp 250 di Montpellier 2023. Il classe 2001 s’impone in due set e fa suo il derby italiano dopo 1h35′ di gioco. Punteggio piuttosto bugiardo visto che Sonego ha giocato alla pari per larghi tratti dell’incontro, ma nel complesso Jannik ha meritato la vittoria. In semifinale sfiderà il francese Fils. Ecco le immagini salienti del match.

LA CRONACA DEL MATCH