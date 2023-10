Highlights Sinner-Sonego 6-2 6-4, secondo turno Atp Vienna 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 53

Il video con gli highlights di Sinner-Sonego, sfida valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna 2023. Per la quarta volta in stagione il numero 4 del mondo riesce ad aggiudicarsi il derby contro il tennista torinese. Lo fa in due set, con il punteggio di 6-2 6-4, conquistando così un posto tra i migliori otto del torneo. Ora, per lui, il vincente di Tiafoe/Monfils.

IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI SINNER-SONEGO