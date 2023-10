Highlights Sinner-Baez 3-6 6-3 6-2, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 54

Il video con gli highlights di Sinner-Baez, match valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023. Jannik parte a rilento ma riesce a carburare e in tre set con lo score di 3-6 6-3 6-2 supera anche questo ostacolo verso la settima vittoria di fila in Cina. L’azzurro vola agli ottavi di finale, dove martedì affronterà il talentuoso statunitense Ben Shelton.