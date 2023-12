Highlights Scafati-Napoli 91-85, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 18

Scafati torna al successo, dopo quattro sconfitte in fila, e batte 91-85 Napoli in casa. Cinque giocatori in doppia cifra per i padroni di casa con Rivers top scorer con 17 punti. Bene anche Pinkins, 14 punti, Nunge, 11 punti e 5 rimbalzi, Gamble, 13 punti, e Alessandro Gentile, 10 punti e 9 assist in uscita dalla panchina. Scafati sale al 10° posto con 5 vittorie e 7 sconfitte. Napoli manca l’aggancio a Virtus e Trento al terzo posto e resta quinta a 7 vittorie e 5 sconfitte.