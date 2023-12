Lazio-Inter: esposte le maglie di Mihajlovic in suo ricordo

In occasione della partita tra Lazio e Inter, all’Olimpico sono state esposte alcune delle maglie indossate da Sinisa Mihajlovic, scomparso un anno fa. Le casacche selezionate risalgono ai tempi in cui il serbo ha militato in biancoceleste, insieme alle maglie della Nazionale della Serbia e della Stella Rossa. I tifosi sugli spalti hanno omaggiato il calciatore e poi allenatore con diversi striscioni che recitavano “Sinisa sempre“.