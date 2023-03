Gli highlights di Sassari-Tortona, sfida valida come ventitreesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Al PalaSerradimigni finisce 84-68 in favore dei padroni di casa, che ottengono la settima vittoria consecutiva e si portano a meno quattro da Tortona terza in classifica. Mattatore della serata Bendzius con 22 punti, 18 di questi grazie alle sei triple messe a segno.