Highlights Sampdoria-Salernitana 0-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 35

Il video degli highlights di Sampdoria-Salernitana, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A Marassi gli ospiti partono meglio ed hanno due grandissime palle gol, in una di queste Candreva a tu per tu con Audero non è preciso e si divora la palla dello 0-1. La Sampdoria prende campo ma non si rende pericolosa. Nella ripresa Stankovic ci prova con i cambi, ma poche occasioni: finisce 0-0. Un punto che serve soprattutto alla Salernitana.

LE PAGELLE E I VOTI