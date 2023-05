Highlights Sabalenka-Swiatek 6-3 3-6 6-3, finale Wta 1000 Madrid 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 55

Il video con gli highlights di Sabalenka-Swiatek, la finale andata in scena questa sera nel Wta 1000 di Madrid 2023. Vittoria in tre set – con lo score di 6-3 3-6 6-3 – per la tennista di Minsk, che trionfa per la seconda vola in carriera nel torneo spagnolo. Ora la vetta della classifica è distante meno di duemila punti, con la polacca che deve difendere i punti della vittoria sia a Roma che a Parigi nelle prossime settimane.