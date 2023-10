Highlights Reggio Emilia-Treviso 90-80: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Cristian Mancin 18

Gli Highlights della partita del Pala Bigi tra Reggio Emilia e Treviso valida per la 5^ giornata di Serie A terminata 90-80. Partita condotta da Reggio che trova in Galloway l’Mvp della partita coi suoi 29 punti, tra cui 7 triple realizzate, e un costante Hervey che ne mette 22 graffiando in vari momenti del match. Per Treviso buone prestazioni di Allen, Young ed Harrison che hanno consentito agli ospiti di rimanere in partita fino agli ultimi minuti.