Highlights Olimpia Milano-Valencia 83-52, Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 2

L’Olimpia Milano asfalta Valencia 83-52 nel match valido per la settima giornata di Eurolega 2023/2024. Partita perfetta dei ragazzi di Messina, che mettono in chiaro le cose sin dall’inizio, partendo fortissimo grazie ai 14 punti nei primi 10 minuti di Mirotic, saranno 19 con 7 rimbalzi in soli 21 minuti di gioco. Bene Lo con 18 punti e 6 assist, unico in doppia cifra insieme al serbo ex Barcellona e Real Madrid. Molto ben distribuiti i punti in attacco con i 9 di Voigtmann, gli 8 di Poythress, i 7 di Flaccadori e Hall, i 6 di Hines e Tonut e i 3 di Melli e Ricci. Ecco gli highlights del match.