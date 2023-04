Highlights Olimpia Milano-Napoli 88-76, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

L’Olimpia Milano batte Napoli 88-76 nel match valido per la 27ª giornata di Serie A1 di basket 2022/2023. Partita dominata dai ragazzi di Messina che non vanno mai in svantaggio comandando le operazioni dall’inizio alla fine. Bene Shields e Voigtmann, che combinano 34 punti e 14 rimbalzi. Non bastano i 20 punti di Wimbush a Napoli per evitare la seconda sconfitta consecutiva in campionato.