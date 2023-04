Highlights Napoli-Tortona 82-69, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Gli highlights di Napoli-Tortona, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di basket di Serie A 2022/2023, in cui i padroni di casa battuto la formazione ospite mediante il netto e perentorio punteggio di 82-69. Un successo fondamentale per gli azzurri, che ora possono davvero sperare nella salvezza. Ecco il video dei momenti salienti e delle migliori giocate della partita.