Highlights Medvedev-Rublev 6-4 6-3 6-4: quarti di finale Us Open 2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 44

Daniil Medvedev si aggiudica il derby russo contro Andrey Rublev in tre set e accede così alla semifinale agli US Open 2023. Nell’umidità dell’Arthur Ashe Stadium finisce 6-4 6-3 6-4 per il più anziano dei due moscoviti, che alla lunga si è dimostrato superiore come gioco e come varietà di colpi. Ecco il video degli highlights con gli scambi più belli e importanti del match,

HIGHLIGHTS MEDVEDEV-RUBLEV