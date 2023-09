Highlights Alcaraz-Zverev 6-3 6-2 6-4, quarti di finale US Open 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 74

Il video con gli highlights di Carlos Alcaraz-Alexander Zverev, sfida valevole per i quarti di finale degli US Open 2023. Facile successo in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-4 in favore della prima testa di serie del tabellone maschile, che così raggiunge la semifinale per il secondo anno consecutivo. Ora per lo spagnolo il match contro il russo Daniil Medvedev.