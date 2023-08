Highlights Italia-Bulgaria 3-0: Europei volley femminili 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 15

Il video con gli highlights di Italia-Bulgaria 3-0, match valido per gli Europei di volley femminili 2023. Altra vittoria per le azzurre di Mazzanti, che travolgono le avversarie in un match senza storia e fanno esultare gli spettatori presenti sugli spalti dell’Arena di Monza. 0-3 (16-25, 17-25, 13-25) il punteggio del match, dominato dall’Italia, trascinata da un’Antropova stellare e brava a consolidare la vetta del girone. Di seguito ecco le immagini salienti dell’incontro.