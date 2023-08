Europei beach volley Vienna 2023, Ranghieri/Carambula passano al tie-break su Benzi/Bonifazi

Alex Ranghieri e Adrian Carambula partono col piede giusto nella Pool E degli Europei di beach volley di Vienna 2023. Nel secondo derby azzurro di giornata, battuti Davide Benzi e Carlo Bonifazi con il punteggio di 21-14, 17-21, 15-11.

Il primo set si decide di fatto sul 13-12, momento in cui Ranghieri e Carambula – reduci dal terzo posto a Montreal di tre giorni fa – piazzano una striscia di cinque punti consecutivi e costruiscono un vantaggio che poi verrà incrementato sino al 21-14. Nella seconda frazione arriva però la bella reazione di Benzi e Bonifazi, i quali scappano subito sul 6-3 e toccano addirittura il +6 (17-11) prima di incamerare il parziale per 21-17 e rimandare il tutto al tie-break. Ranghieri e Carambula riescono a scrollarsi di dosso gli avversari sul 5-5, con un parziale di 4 punti consecutivi: Benzi e Bonifazi hanno poco margine per rientrare e si arrendono sul 15-11.