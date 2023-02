Highlights e gol Juventus-Fiorentina 1-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 196

Il video dei gol e degli highlights di Juventus-Fiorentina, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. L’approccio alla partita sorride alla Fiorentina che palleggia bene e crea anche qualche pericolo dalle parti di Szczesny. Un paio di errori grossolani in fase di costruzione diventano due occasioni importanti per la Juventus che però le spreca malamente, soprattutto con Kostic. La partita però si sblocca con un grande assist di Di Maria che pesca Rabiot che di testa fa 1-0, rete convalidato con la goal line technology. Nella ripresa la Fiorentina ci prova e crea anche una grande occasione con il colpo di testa di Jovic, la Juventus trova il 2-0 con Vlahovic ma viene annullato per fuorigioco. Nel finale il gol di Castrovilli viene annullato per fuorigioco di Ranieri giudicato attivo. Altri tre punti per i bianconeri che adesso salgono a -1 dal settimo posto. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

CANALE YOUTUBE DAZN

LE PAGELLE E I VOTI