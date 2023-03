Basket, Eurolega 2022/2023: debacle in trasferta per Virtus Bologna e Olimpia Milano

Si chiude con una pesante sconfitta a testa la settimana del doppio impegno di Eurolega 2022/2023 di basket per la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano. Le Vu Nere di coach Scariolo hanno infatti perso per 86-67 contro l’Efes di Istanbul, che due giorni fa avevano abbattuto proprio i meneghini. L’EA7 Emporio Armani, invece, ha ceduto per 85-66 contro il Maccabi Tel Aviv. Due KO che certificano l’uscita dalla competizione per le due squadre.

EFES-VIRTUS BOLOGNA

Eppure, la Virtus Bologna non aveva iniziato male il proprio impegno, mostrando una buona solidità difensiva, soprattutto contenendo Larkin e Micic, e tamponando le scorribande avversarie con un preciso Mickey; tanta intensità e pochi punti, con i turchi che chiudono i primi dieci minuti addirittura con l’1/12 da tre: 13-13 il risultato. In avvio di secondo quarto, Zizic illumina con quattro punti e la palla rubata che apre il campo alla ripartenza di Larkin (17-13).

L’Efes tenta la fuga, ma la Virtus risponde con Shengelia e Ojeleye (26-22). M’Baye finisce due volte in lunetta con un totale di 3/4, poi le triple di Pleiss e Lundberg chiudono il primo tempo (36-27). Al rientro dagli spogliatoi, Bologna fatica a segnare: tripla e assist di Micic, l’Efes vola a +17 (46-29). L’ultimo squillo della Virtus Bologna è portato dalle due triple di Mannion in apertura di quarto quarto. Poi è show Efes, con Bryant che raggiunge la doppia doppia punti-rimbalzi, e Zizic che tocca i 24 punti in meno di 18 minuti giocati.

MACCABI-OLIMPIA MILANO

Ritmi altissimi in avvio di partita, e non è una buona notizia per Milano, che subisce le iniziative della squadra di casa, che con il gioco da tre di Brown e la tripla di Sorkin si ritrova subito a -10 (23-13). Un altro gioco da tre sempre di Brown, nel secondo quarto, amplia il divario. Le note positive per Milano arrivano soprattutto da Shields, che sembra trovare sempre più ritmo partita, giocando in totale più di 32 minuti, con 14 punti all’attivo. Ma con un parziale di 8-0 (triple di DiBartolomeo e Brown, canestro di Sorkin), chiudono il primo tempo 53-36.

Partita finita? Assolutamente no, perché le triple di Shields e Napier riportano a contatto Milano, che arriva al -6 dopo il gioco da tre di Melli e l’1/2 di Shields (60-54). Ma lo 0/3 di Hines a fine terzo quarto palesa il grande limite dell’Olimpia, che nella prima mezz’ora ha già nove errori dalla lunetta, con il risultato sul 66-56). Nell’ultimo quarto, la spinta di Milano si esaurisce, con DiBartolomeo e Martin che siglano le triple che ridanno tranquillità al Maccabi (76-62), permettendo di controllare gli ultimi quattro minuti.