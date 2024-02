Highlights e gol Wolves-Manchester United 3-4: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 56

Il video dei gol e degli highlights di Wolves-Manchester United, match valevole per la ventiduesima giornata della Premier League 2023/2024. Partita folle al Molineux Stadium con un ottimo primo tempo da parte dei ragazzi di Ten Hag che mettono subito le cose in chiaro dopo soli cinque minuti di gioco: Hojlund serve Rashford che non sbaglia e fa 0-1. Passano pochi minuti e gli ospiti trovano il gol del raddoppio grazie allo stesso Hojlund, l’ex attaccante dell’Atalanta è abile e mette in porta la rete dello 0-2. La partita sembra in cassaforte ma nella ripresa succede tutto ed il contrario di tutto: Sarabia riapre il match su calcio di rigore, ma al 75′ ci pensa il solito McTominay a siglare il gol del 3-1 che sembra chiudere i conti. Ma non è così: i padroni di casa prima con Kilman e poi con Neto al 95′ recuperano la partita e fanno impazzire di gioia il pubblico. Il 3-3 però non è definitivo: ci pensa Mainoo al minuto novantasette a siglare il definitivo 3-4. Tre punti pazzi per un Manchester United pazzo.

