Highlights e gol Servette-Roma 1-1: Europa League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 14

Il video dei gol e degli highlights di Servette-Roma, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Ottimo primo tempo dei giallorossi che sbloccano la partita con un sinistro vincente di Romelu Lukaku, i giallorossi hanno anche un paio di occasioni per lo 0-2. Con il passare dei minuti però il Servette prende confidenza e ad inizio secondo tempo buca la porta di Svilar con Bedia. La Roma con il passare dei minuti si sfilaccia, è imprecisa e non trova il guizzo vincente. Con la contemporanea vittoria dello Slavia Praga la corsa al primo posto si fa sempre più difficile.

