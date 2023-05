Highlights e gol Roma-Bayer Leverkusen 1-0: Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 102

Il video con gli highlights e i gol di Roma-Bayer Leverkusen 1-0, sfida valevole come semifinale d’andata di Europa League 2022/2023. La partita dell’Olimpico è decisa da un gol di Edoardo Bove al minuto 63′. L’azione parte proprio dal centrocampista, che avanza palla al piede e trova in area Abraham: la conclusione del centravanti viene respinta dal portiere avversario e qui si fa trovare pronto Bove per la ribattuta vincente.