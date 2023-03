Highlights e gol Picerno-Crotone 1-1, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Gli highlights di Picerno-Crotone, match valevole per la venticinquesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023, in cui i padroni di casa hanno imposto un pareggio per 1-1 alla formazione ospite, che si trova attualmente al secondo posto solitario in classifica: all’iniziale vantaggio lucano firmato da Andrea Santarcangelo ha risposto il gol di Andrea D’Errico. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita.