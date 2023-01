Highlights e gol Pescara-Latina 2-2, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 40

Il video con gli highlights e i gol di Pescara-Latina, valida per la 21esima giornata del girone C della Serie C 2022/2023. Con cinque sconfitte nelle ultime sei partite, gli abruzzesi vedono sfumare la vittoria nel primo match del nuovo anno, sprecando un vantaggio di due gol grazie alle reti di Cancellotti (su rigore) e Mora, nel primo tempo. A un quarto d’ora dal termine, infatti, gli ospiti hanno trovato in pochi minuti le reti di Margiotta e Sannipoli a fissare il risultato sul 2-2 finale. Ecco quindi le azioni salienti della partita.