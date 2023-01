Highlights e gol Pescara-Foggia 0-4, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 18

Gli highlights e i gol di Pescara-Foggia match valevole per la ventiquattresima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023, in cui la formazione ospite si impone 0-4 sugli avversari. Tris nel primo tempo, con i gol di Ogunseye, Schenetti e l’autorete di Cancellotti. Nel finale cala il poker Beretta. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.