Highlights e gol Padova-Pro Patria 1-1, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Padova e Pro Patria pareggiano 1-1 nel match valido per la settima giornata di Serie C 2023/2024. Ottima prova degli ospiti che conquistano un punto importantissimo in un campo scomodo come l’Euganeo. Succede tutto nel secondo tempo con Bortolussi che prima apre le danze al 61′ e poi causa il rigore poi trasformato da Castelli all’83’. Padova che interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive e sale a 17 punti in classifica a +1 sul Mantova. Secondo pareggio consecutivo per la Pro Patria, che ora è a 8 punti in 13ª posizione