Genoa-Milan, Pioli: “Contenti di stare davanti a tutti. Giroud in porta? Una vittoria di mentalità”

Il Milan esce da Genova con un malloppo pesante di 3 punti che valgono la testa della classifica. I rossoneri hanno vinto una partita che ha avuto un finale pazzo, del tutto inatteso con l’espulsione di Maignan e l’arrivo in porta di Giroud che per una volta ha dovuto difendere la porta e non attaccare verso essa. Pioli ha parlato nel post partita in questi termini ai microfoni di Sky Sport.

Pioli: “Giroud in porta? Non mi era mai successo, in porta voleva andare Pulisic ma gli ho detto che era troppi piccolo e così è andato Ollie. Una partita strana, condotta bene. Una vittoria di mentalità, di carattere e sono molto soddisfatto della squadra. Con 5 gare in trasferta su 8 sono molto soddisfatto, certo possiamo ancora migliorare in diverse cose. Fa piacere essere davanti a tutti ma per la classifica è troppo presto, ci saranno 3-4 squadre che lotteranno per lo Scudetto ma è importante per fiducia e autostima dopo un periodo tosto a livello mentale e fisico. Mettere dopo tre giorni una prestazione del genere, contro una squadra non facile da affrontare, grande merito ai giocatori. Il derby è andato male, ma non potevamo fermarci. Siamo stati fortunati nel giocare subito in Champions, ci ha aiutato a concentrarci sul gioco ma non a dimenticare. Ora c’è bisogno di riposare, poi dopo la sosta avremo Juve, Psg e Napoli: saranno tre partite ancora più complicate. Ho preferito cambiare l’attacco per poter impattare a livello mentale meglio la partita, è mancata un po’ di pulizia e precisione ma ho ricevuto le risposte che volevo. Jovic sa giocare a calcio, oggi lo ha dimostrato, sono molto soddisfatto del suo atteggiamento. Ora siamo una squadra, la società è stata brava a prendermi i giocatori che volevo, giovani e bravi, prima della partenza per la turnè in Usa. Questo ci ha aiutato“.