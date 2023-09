Pagelle Monza-Lecce 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Monza-Lecce 1-1, match della quarta giornata di Serie A. La squadra di Palladino ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti nove gare interne nella competizione. Il pomeriggio all’U-Power Stadium inizia però malissimo per i padroni di casa. Un’ingenuità di Caldirola spedisce dal dischetto Krstovic che dopo 3′ firma il gol dell’1-0. Al 24′ però c’è il pareggio. Colpani penetra in area e batte Sorrentino con un gran mancino. Nella ripresa due espulsioni: quella discussa di Baschirotto per un durissimo contrasto (con tocco di palla) su Colombo e quella nel finale per doppio giallo di un disastroso Caldirola. Il risultato però non cambia più.

Monza (3-4-1-2): Sorrentino 6; Izzo 6, Marì (45′ Carboni 6), Caldirola 3; Birindelli 6 (67′ Maric 6), Pessina 6, Gagliardini 5.5, Ciurria 6.5 (89′ Kyriakopoulos sv); Colpani 7; Caprari sv (26′ Mota 6), Colombo 6 (67′ Pereira 6). Allenatore: Raffaele Palladino 6

In panchina: Lamanna, Gori, Machin, Akpa Akpro, Carboni F., De Almeida, Bettella, Maric, Bondo, Cittadini, Mota, Kyriakoupulos, Vignato.

Allenatore: Palladino.

Lecce (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 6, Pongracic 6, Baschirotto 5, Gallo 6 (74′ Dorgu 6); Rafia 6 (54′ Blin 6), Ramadani 6, Kaba 6; Almqvist 6 (78′ Touba sv), Krstovic 6.5 (78′ Piccoli sv), Banda 6 (74′ Strefezza 6). Allenatore: Roberto D’Aversa 6

In panchina: Brancolini, Oudin, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Listowski, Faticanti, Corfitzen, Burnete.

Allenatore: D’Aversa 6.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli 5.

RETE: 3′ rig. Krstovic, 24′ Colpani

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Al 55′ Baschirotto espulso per rosso diretto (fallo grave). All’85’ Caldirola espulso per doppio giallo (entrambi per fallo di gioco).

Ammoniti: Caldirola, Marì, Rafia, Birindelli, Ciurria, Pedro Pereira. Angoli: 10-1. Recupero: 2′ pt, 9′ st.