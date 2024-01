Highlights e gol Milan-Atalanta 1-2: Coppa Italia 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 22

Il video dei gol e degli highlights di Milan-Atalanta, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. A San Siro bella partita con entrambe le squadre che giocano attaccando e senza speculare, il match si stappa definitivamente sul finale di primo tempo: straordinaria azione sulla sinistra sull’asse Theo Hernandez-Leao con il portoghese che trasforma in rete e fa impazzire di gioia il pubblico rossonero. Ma la gioia dura solamente un minuto: Koopmeiners, di giustezza, fa 1-1. Ad inizio secondo tempo Miranchuk punta Jimenez, lo stende ed è calcio di rigore. Ci pensa sempre Koopmeiners a spiazzare Maignan e a fare 1-2. Il Milan ci prova, anche in maniera disordinata, ma non riesce a fare 2-2 nonostante l’assalto finale. Atalanta in semifinale.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS