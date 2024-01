Pagelle Milan-Atalanta 1-2: voti e tabellino Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Atalanta, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. A San Siro bella partita con entrambe le squadre che giocano attaccando e senza speculare, il match si stappa definitivamente sul finale di primo tempo: straordinaria azione sulla sinistra sull’asse Theo Hernandez-Leao con il portoghese che trasforma in rete e fa impazzire di gioia il pubblico rossonero. Ma la gioia dura solamente un minuto: Koopmeiners, di giustezza, fa 1-1. Ad inizio secondo tempo Miranchuk punta Jimenez, lo stende ed è calcio di rigore. Ci pensa sempre Koopmeiners a spiazzare Maignan e a fare 1-2. Il Milan ci prova, anche in maniera disordinata, ma non riesce a fare 2-2 nonostante l’assalto finale. Atalanta in semifinale.

LE PAGELLE E I VOTI

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5.5 (16’st Simic 6), Gabbia 6 (39’pt Kjaer 5.5), Hernandez 6.5, Jimenez 5 (16’st Terracciano 6); Musah 5.5, Reijnders 5 (28’st Adli 6); Pulisic 5.5, Loftus-Cheek 5.5 (28’st Giroud 6), Rafael Leao 6.5; Jovic 5. In panchina: Nava, Mirante, Romero, Chaka Traorè, Zeroli, Bartesaghi. Allenatore: Pioli 5

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Scalvini 6.5 (41’st Hien sv), Djimsiti 7, Kolasinac 7: Holm 7, De Roon 6.5 (42’pt Pasalic 6.5), Ederson 7, Ruggeri 6.5 (33’st Zappacosta 6); Koopmeiners 7.5 (41’st Muriel sv); Miranchuk 6.5, De Ketelaere 6 (33’st Scamacca 6). In panchina: Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Bakker, Zortea, Adopo. Allenatore: Gasperini 7

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5

RETI: 45’pt Rafael Leao, 47’pt, 14’st rig. Koopmeiners

NOTE: terreno di gioco in pessime condizioni.

Spettatori: 64.036.

Espulsi: 39’pt Gasperini per doppia ammonizione, 94’st Mirante dalla panchina.

Ammoniti: Gasperini, Hernandez, Rafael Leao, Ederson.

Angoli: 7-3.

Recupero: 5’pt, 4’st.