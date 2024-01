Highlights e gol Liverpool-Chelsea 4-1: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 33

Il video dei gol e degli highlights di Liverpool-Chelsea, match valevole per la ventiduesima giornata della Premier League 2023/2024. Ad Anfield Road partita dominata in lungo e in largo dai ragazzi di Jurgen Klopp che sbloccano la partita dopo ventitré minuti grazie al gol di Diogo Jota su assist di Bradley. Proprio quest’ultimo, qualche minuto più tardi, si rende protagonista del gol del raddoppio dei padroni di casa. Il Chelsea è totalmente alle corde, Darwin Nunez però prende il palo dagli undici metri e fallisce il calcio di rigore. Lo stesso attaccante uruguaiano chiuderà la partita con ben quattro legni colpiti (due pali e due traverse) firmando il record di sempre in una partita di Premier League. Il Liverpool comunque non si ferma e sigla il 3-0 con Szozboszlai, i ragazzi di Pochettino provano a riaprire la partita con Nkunku ma è solamente un fuoco di paglia. Nel finale infatti Luis Diaz segna il definitivo 4-1. Reds ancora capolisti.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS