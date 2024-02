Highlights e gol Juventus-Udinese 0-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 124

Il video dei gol e degli highlights di Juventus-Udinese, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium buona partenza dei ragazzi di Massimiliano Allegri che vanno vicini al vantaggio grazie a Cambiaso che però non riesce a fare il tocco sotto e Okoye para. Con il passare dei minuti i bianconeri non riescono più a far male e sugli sviluppi di un calcio piazzato Lautaro Giannetti fa 0-1 a porta vuota. La Juventus ha una grande occasione con Milik che però la spara alta e poi un super intervento di Okoye sempre su Milik. Nella ripresa il tema tattico del match è chiaro: la Juventus tiene la palla, ma non riesce a far male e l’Udinese si difende con ordine e lucidità. Cioffi fa il colpaccio, Allegri forse dice addio allo Scudetto: l’Inter è a +7 con una partita in meno. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

CANALE YOUTUBE DAZN

LE PAGELLE E I VOTI