Highlights e gol Juventus U23-Feralpisalò 1-3, girone A Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 4

Gli highlights e i gol di Juventus U23-Feralpisalò 1-3, match valevole per la trentacinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023, in cui la formazione ospite si è imposta nei confronti dei padroni di casa mediante il punteggio di 3-1: decidono le reti realizzate da Luca Siligardi, Simone Guerra e Federico Carraro. In virtù di questo risultato la promozione in Serie B dei lombardi è sempre più vicina. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.