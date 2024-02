Highlights e gol Juve Stabia-Cerignola 4-0: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 66

Gli highlights e le azioni salienti di Juve Stabia-Cerignola 4-0, match del girone C di Serie C 2023/2024. Prestazione da big della categoria per Adorante che realizza una doppietta e domina di testa. Rete anche per Candellone (uscito infortunato) e Piovanello. La squadra di Pagliuca blinda ulteriormente la vetta. Sedicesimo clean sheet per Thiam. Di seguito, ecco le azioni salienti.